І, звісно, на знак протесту до військового вторгнення Росії. До проведення заходу закликали українці, які мешкають у Японії.

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У Японії провели масштабний мітинг на підтримку України

Українці в Японії закликали до мітингу проти російського військового вторгнення в Україну. І десь о першій дня в Токіо велика кількість людей заповнила площу Хатіко в районі Шибуя.

Звісно, зібралися не тільки українці – японців та й представників інших країн було куди більше. Загалом – понад 2000 учасників. Люди тримали в руках українські прапори та гасла на кшталт:

"Війна нікому не потрібна".

Та "Треба щось робити".

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