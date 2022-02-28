Директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала Південні Курили. Він наголосив, що такі дії суперечать міжнародному праву.
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Заява МЗС Японії
"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії, що здійснюється зараз на Україну", – повідомив Уяма.
Що відомо про проблему Південних Курил
- Проблема Південних Курильських островів – це територіальна прикордонна суперечка між Японією та Росією щодо приналежності південних островів Курильської гряди. Вона виникла внаслідок окупації островів військами СРСР в 1945 році під час Другої світової війни. До окупації території входили до префектури Хоккайдо, Японія.
- Японія не визнає російського суверенітету над південними Курильськими островами та вважає їх своїми. Зокрема, під час підписання Сан-Франциського мирного договору 1951 року із союзниками, Японія відмовилася від Курил та Південного Сахаліну, однак не визнала радянського суверенітету над ними.
- СРСР, правонаступником якого є Росія, не підписав Сан-Франциський договір, вважаючи Курили своїми на підставі домовленостей союзників в ході Другої світової війни.
- Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Територіальний диспут є головною перепоною для укладання мирного договору між Японією та Росією після Другої світової війни.
- Європейський парламент в резолюції "Відносини між ЄС, Китаєм і Тайванем і безпеку на Далекому Сході", яку ухвалили 7 липня 2005 року, закликав Росію повернути Японії "окуповані території" – Південнокурильські острови.
- Уряд США підтримує Японію в цій суперечці та визнає її суверенітет над "Північними територіями".
Джерело: Вікіпедія
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