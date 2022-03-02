Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона для иностранцев, которые желают бороться против российских убийц. Токийская компания, которая занимается волонтерами, по состоянию на 2 марта получила обращение от 70 японцев.

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Среди желающих бороться с Россией есть 50 бывших членов Сил самообороны Японии и 2 ветерана Французского иностранного легиона.

Кто из японцев может поехать помогать Украине

Представитель посольства Украины рассказал, что получал звонки от людей, которые интересовались, что нужно, чтобы воевать за Украину". Украинское консульство поблагодарило японцев за многочисленные запросы о волонтерстве, но уточнило, кто может поехать защищать Украину.

Кандидаты для этого должны иметь опыт работы в Силах самообороны Японии или пройти специализированное обучение,

– сообщили в консульстве.

Посольство Украины в Японии также добавило, что ищет волонтеров с медицинским, IТ, коммуникационным или пожарным опытом.

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Япония и Украина

В Токио 26 февраля прошел масштабный митинг в поддержку Украины. Более 2 тысяч человек пришли на акцию. Они держали в руках украинские флаги.

Кроме того, Япония вводит санкции против глав преступного режима России и Центробанка оккупантов. Также она выделит дополнительные 100 миллионов долларов для Украины, несмотря на уже оказанную поддержку в том же размере.