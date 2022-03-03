Як повідомляють російські ЗМІ, мовиться про міста Тольятті та Іжевськ.

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Так, "АвтоВАЗ" з 5 березня на 4 дні зупинить випуск машин у Тольятті та Іжевську через нестачу електронних компонентів. Зауважимо, що "АвтоВАЗ" є найбільшим виробником легкових автомобілів у Росії та Східній Європі.

Видання не вказує, чи є це наслідком запроваджених раніше проти Росії санкцій.

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Станом на 3 березня працювати в Росії або співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та послуги відмовилася майже сотня компаній. Серед них такі світові гіганти як Apple, Adidas, Audi, BMW, Bolt, Boeing, Canon, Disney та багато-багато інших.

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