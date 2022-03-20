Речь идет о расположении российских войск. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью 24 каналу.

Кстати Пишется история, – Мстислав Баник о кибервойне Минцифры, новых услугах Дия и StarLink-интернете

Минцифры были готовы передавать эти данные. По словам Баника, украинцы активно используют сервис.

Люди довольно активно включаются. У нас все же более 15 миллионов пользователей, это играет роль,

– добавил чиновник.

Смотрите видео, как работает услуга "єВорог":