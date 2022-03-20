Мовиться про розташування російських військ. Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю 24 каналу.

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Мінцифри були готові передавати ці дані. За словами Баніка, українці активно використовують сервіс.

Люди доволі активно включаються. У нас все-таки понад 15 мільйонів користувачів, це дається в знаки,

– додав посадовець.

Дивіться відео, як працює послуга "єВорог":