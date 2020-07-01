Первые туристы отправились из Украины в Турцию: какие теперь правила
Ночью 1 июля два самолета с украинскими туристами приземлились в турецкой Анталии. Впервые после длительного перерыва Турция принимает гостей из Украины. Однако правила нынешнего отдыха будут существенно отличаться от докарантинного.
Всего из Украины в Анталию отправился 321 турист, сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко в комментарии "Укринформу". Он встречал первых туристов в аэропорту.
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321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было,
– рассказал дипломат.
Все туристы были здоровыми и не имели признаков простуды / Фото Консульства Украины в Анталии
В течение 1 июля состоятся несколько рейсов: из Киева в 08.30, 08.35, 08.45, 15.20, а также один из Одессы – в 14.35.
Меры безопасности в Турции
Ранее генеральный консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко рассказал, что в связи с открытием чартерных рейсов в Анталию, с 1 июля ожидается большой наплыв украинских туристов из разных городов Украины.
Обязательными будут:
- регулярная дезинфекция,
- контроль здоровья персонала,
- соблюдение соответствующей дистанции,
- для детей будет работать анимация, но с соблюдением противоэпидемических требований.
Отмечается, что в бассейнах увеличат содержание хлора, а во время трансферов туристам обязательно нужно будет находиться в маске.
В помещениях туристы также должны находиться в масках и соблюдать дистанцию. Блюда на шведском столе будут отгорожены защитными экранами и подаваться только официантами.
При этом отмечено, что стоимость тура в этом году больше, чем обычно. В турфирмах сообщают, что отдых в Турции подорожал на 15-20%.
Какие еще страны открыли свои границы для украинцев
Уже с 1 июля украинцы имеют достаточно широкий выбор, куда полететь отдыхать. Некоторые страны начали запускать к себе украинских туристов еще с середины июня.
Так, теперь можно улететь в:
- Албанию,
- Черногорию,
- Египет;
- Тунис.
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