Вночі 1 липня два літаки з українськими туристами приземлилися в турецькій Анталії. Вперше після тривалої перерви Туреччина приймає гостей з України. Однак правила теперішнього відпочинку суттєво відрізнятимуться від докарантинного.

Загалом з України до Анталії вирушив 321 турист, повідомив консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко в коментарі "Укрінформу". Він зустрічав перших туристів в аеропорту.

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321 пасажир прилетів двома рейсами авіакомпанії SkyUp, туроператор JoinUp із Запоріжжя та Харкова. Усі заходи безпеки в аеропорту дотримані, жодної людини з ознаками захворювання не було,

– розповів дипломат.



Усі туристи були здоровими і не мали ознак застуди / Фото Консульства України в Анталії

Протягом 1 липня відбудуться декілька рейсів: з Києва о 08.30, 08.35, 08.45, 15.20, а також один з Одеси – о 14.35.

Заходи безпеки у Туреччині

Раніше генеральний консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко розповів, що у зв'язку з відкриттям чартерних рейсів до Анталії, з 1 липня очікується великий наплив українських туристів з різних міст України.

Обов'язковими будуть:

регулярна дезінфекція,

контроль здоров’я персоналу,

дотримання відповідної дистанції,

для дітей працюватиме анімація, але з дотриманням протиепідемічних вимог.

Зазначається, що у басейнах збільшать вміст хлору, а під час трансферів туристам обов'язково треба буде перебувати в масці.

В приміщеннях туристи також повинні перебувати в масках і дотримуватися дистанції. Страви на шведському столі будуть відгороджені захисними екранами та подаватимуться лише офіціантами.

При цьому зазначено, що вартість туру цього року більша, ніж зазвичай. В турфірмах повідомляють, що відпочинок в Туреччині подорожчав на 15-20%.

Які ще країни відкрили свої кордони для українців

Вже з 1 липня українці мають досить широкий вибір, куди полетіти відпочивати. Деякі країни почали запускати до себе українських туристів ще від середини червня.

Так, наразі можна полетіти до:

Албанії,

Чорногорії,

Єгипту,

Тунісу.



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