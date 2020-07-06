Первые жертвы адской жары на Херсонщине: умерли двое людей, которые работали на полях
В Херсонской области 6 июля от теплового удара и аномальной жары умерли двое человек. Люди работали на полях в условиях аномальной жары.
Что известно о жертвах жары на Херсонщине
Днем в поле между Антоновкой и Садовым Белозерского района нашли мертвой 25-летнюю женщину. Об этом сообщает местное издание "Херсон Online".
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Еще одну смерть зафиксировали в Приморском Голопристанского района. 39-летний мужчина умер в комбайне посреди поля.
По предварительным данным, мужчина и женщина умерли от теплового удара.
Что известно о жаре на Херсонщине
В Херсонской области уже несколько дней держится аномальная жара. Температура воздуха достигает отметки 40 – 42°С.
Синоптики отметили, что речь идет о III уровне опасности – красном.
Как пережить жару: несколько полезных советов
- следить за поддержанием водно-солевого баланса своего организма;
- употреблять в течение дня достаточное количество питьевой воды, зеленый чай, негазированную минеральную воду (не менее 1,5 – 2 литров в сутки);
- ограничивать пребывание на улице, особенно с 12:00 до 15:00 часов;
- для профилактики нарушений иммунной системы увеличить потребление овощей и фруктов;
- носить свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей, использовать для защиты от солнца головные уборы и очки;
- избегать физических нагрузок в жаркие дни;
- избегать употребления алкогольных напитков, так как жара усиливает токсическое действие на организм человека;
- не допускать перегрева помещений, используя жалюзи, шторы, бытовые вентиляторы. При наличии в помещениях кондиционера, для предотвращения теплового удара, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10°С;
- проводить во время пребывания в помещениях с повышенной температурой увлажнение открытых частей тела прохладной водой;
- обеспечивать доступ свежего воздуха в помещения, где находятся дети, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков;
- проводить влажную уборку помещений.