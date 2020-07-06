В Херсонской области 6 июля от теплового удара и аномальной жары умерли двое человек. Люди работали на полях в условиях аномальной жары.

Что известно о жертвах жары на Херсонщине

Днем в поле между Антоновкой и Садовым Белозерского района нашли мертвой 25-летнюю женщину. Об этом сообщает местное издание "Херсон Online".

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Еще одну смерть зафиксировали в Приморском Голопристанского района. 39-летний мужчина умер в комбайне посреди поля.

По предварительным данным, мужчина и женщина умерли от теплового удара.

Что известно о жаре на Херсонщине

В Херсонской области уже несколько дней держится аномальная жара. Температура воздуха достигает отметки 40 – 42°С.

Синоптики отметили, что речь идет о III уровне опасности – красном.

Как пережить жару: несколько полезных советов

следить за поддержанием водно-солевого баланса своего организма;

употреблять в течение дня достаточное количество питьевой воды, зеленый чай, негазированную минеральную воду (не менее 1,5 – 2 литров в сутки);

ограничивать пребывание на улице, особенно с 12:00 до 15:00 часов;

для профилактики нарушений иммунной системы увеличить потребление овощей и фруктов;

носить свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей, использовать для защиты от солнца головные уборы и очки;

избегать физических нагрузок в жаркие дни;

избегать употребления алкогольных напитков, так как жара усиливает токсическое действие на организм человека;

не допускать перегрева помещений, используя жалюзи, шторы, бытовые вентиляторы. При наличии в помещениях кондиционера, для предотвращения теплового удара, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10°С;

проводить во время пребывания в помещениях с повышенной температурой увлажнение открытых частей тела прохладной водой;

обеспечивать доступ свежего воздуха в помещения, где находятся дети, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков;

проводить влажную уборку помещений.

Обратите внимание на первые признаки перегрева: повышение температуры тела, головная боль, слабость, тошнота, обмороки, судороги.