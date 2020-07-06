У Херсонській області 6 липня від теплового удару та аномальної спеки померло двоє осіб. Люди працювали в полях в умовах аномальної спеки.

Що відомо про жертв спеки на Херсонщині

Вдень у полі між Антонівкою та Садовим Білозерського району знайшли мертвою 25-річну жінку. Про це повідомляє місцеве видання "Херсон Online".

До теми Приготуватись до +42 градусів: пекельна спека насувається на Херсонщину

Ще одну смерть зафіксували у Приморському Голопристанського району. 39-річний чоловік помер у комбайні посеред поля.

За попередніми даними, чоловік та жінка померли від теплового удару.

Що відомо про спеку на Херсонщині

У Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека. Температура повітря досягла позначки 40−42°С.

Синоптики зазначили, що мовиться про ІІІ рівень небезпечності – червоний.

Як пережити спеку: декілька корисних порад

стежити за підтриманням водно-сольового балансу свого організму;

вживати впродовж дня достатню кількість питної води, зелений чай, негазовану мінеральну воду (не менше 1,5 – 2 літрів на добу);

обмежувати перебування на вулиці, особливо з 12:00 до 15:00 години;

для профілактики порушень імунної системи збільшити споживання овочів та фруктів;

носити вільний одяг світлих відтінків із натуральних тканин, використовувати для захисту від сонця головні убори та окуляри;

уникати фізичних навантажень у спекотні дні;

уникати вживання алкогольних напоїв, так як спека посилює токсичну дію на організм людини;

не допускати перегрівання приміщень, використовуючи жалюзі, штори, побутові вентилятори. За наявності у приміщеннях кондиціонера, для запобігання теплового удару, різниця між температурою цього приміщення і температурою на вулиці не повинна перевищувати +10°С;

проводити під час перебування у приміщеннях з підвищеною температурою зволожування відкритих частин тіла прохолодною водою;

забезпечувати доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти, в тому числі під час денного і нічного сну, не допускаючи протягів;

проводити вологе прибирання приміщень.

Зверніть увагу на перші ознаки перегрівання: підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, нудота, непритомність, судоми.