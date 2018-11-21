Первые лица государства пришли почтить память героев Небесной Сотни: фото

20 ноября, в пятую годовщину Революции Достоинства, высшее руководство государства приняло участие в мероприятиях, посвященных памяти погибших во время событий на Евромайдане в 2014 году.

На церемонию вместе прибыли президент Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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Премьер отметил, что победа в Революции Достоинства досталась украинцам высокой ценой.

В этот день 5 лет назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Незалежности в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После того были тяжелые месяцы противостояний, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили!

– написал Гройсман.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?

Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.