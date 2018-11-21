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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Перші особи держави прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні: фото

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      Порошенко, Гройсман і Парубій прийшли на церемонію разом
      Порошенко, Гройсман і Парубій прийшли на церемонію разом / Соцмережі

      20 листопада, у п'яту річницю Революції Гідності, вище керівництво держави взяло участь у заходах, присвячених пам'яті загиблих під час подій на Євромайдані у 2014 році.

      На церемонію разом прибули президент Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і спікер Верховної Ради Андрій Парубій. 

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      Прем'єр зауважив, що перемога у Революції Гідності дісталась українцям високою ціною. 

      Цього дня 5 років тому українці вийшли з мирним протестом на Майдан Незалежності в Києві, щоб відстояти свої цінності та свободу. Після того були важкі місяці протистоянь, жорстокі розгони та вбивства мирних громадян. Важкою ціною українці вистояли і перемогли!
      – написав Гройсман. 

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни. 

      Теги: Новини України Євромайдан Новини політики Небесна Сотня Петро Порошенко Володимир Гройсман Андрій Парубій
      Джерело: 24 Канал
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