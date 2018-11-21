Перші особи держави прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні: фото

20 листопада, у п'яту річницю Революції Гідності, вище керівництво держави взяло участь у заходах, присвячених пам'яті загиблих під час подій на Євромайдані у 2014 році.

На церемонію разом прибули президент Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

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Прем'єр зауважив, що перемога у Революції Гідності дісталась українцям високою ціною.

Цього дня 5 років тому українці вийшли з мирним протестом на Майдан Незалежності в Києві, щоб відстояти свої цінності та свободу. Після того були важкі місяці протистоянь, жорстокі розгони та вбивства мирних громадян. Важкою ціною українці вистояли і перемогли!

– написав Гройсман.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.