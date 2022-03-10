Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что в четверг, 10 марта, гуманитарный груз доставили в город Энергодар и Изюм, зато эвакуировали тысячи человек.

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По его словам, Украина получает гуманитарную помощь от других стран.

За 9 дней марта увековечено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только за сутки, 9 марта, на таможне оформили около 5 тысяч тонн груза. Логистические хабы как можно скорее доставляют гуманитарную помощь в области, где ведут активные боевые действия,

– добавил Тимошенко.

Он заверил, что только по железной дороге за март отправлено 12 тысяч тонн гуманитарной помощи.

К слову, длится 15-й день войны, Украина круглосуточно работает над техническим и личным усилением армии. Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что к нам двигается несколько новых партий помощи от международных партнеров – десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи.

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