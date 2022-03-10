Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що у четвер, 10 березня, гуманітарний вантаж доставили в місто Енергодар та Ізюм, натомість звідти евакуювали тисячі людей.

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За його словами, Україна отримує гуманітарну допомогу від інших держав.

За 9 днів березня ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Лише за одну добу, 9 березня, на митниці оформили близько 5 тисяч тонн вантажу. Логістичні хаби якнайшвидше доставляють гуманітарну допомогу в області, де ведуть активні бойові дії,

– додав Тимошенко.

Він запевнив, що лише залізницею за березень відправлено 12 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

До слова, триває 15 день війни, Україна цілодобово працює над технічним та особовим посиленням армії. Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що до нас рухається кілька нових партій допомоги від міжнародних партнерів – десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі.

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