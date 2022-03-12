Первых эвакуированных из Мариуполя ждем уже сегодня, – ОП

В Мариуполь уже отправилась колонна автобусов для эвакуации людей. В Офисе Президента отметили, что сегодня ждут первых эвакуированных.

Сегодня должны заработать 14 коридоров для эвакуации, все они запущены. Об этом напомнил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Важно Россияне захватили восточные окраины Мариуполя, – Генштаб ВСУ

Было сделано очень многое, чтобы сегодня заработал коридор из Мариуполя,

– подчеркнул Тимошенко.

Кстати, с колонной отправились и священники. Чиновник добавил, что первые люди должны приехать в скором времени.