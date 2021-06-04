В бригаде отмечают, что это удалось сделать благодаря профессиональным, сплоченным действиям 25-й отдельной воздушно-десантной, 79-й и 95-й аэромобильной бригад\, а также подразделениям специального назначения Национальной гвардии.

Читайте также Как освобождение от российских оккупантов изменило Мариуполь: фото, видео

Годовщина освобождения Красного Лимана

Именно в этот день, 4 июня 2014 года, был освобожден от российской оккупации город Лиман Донецкой области,

– отметили в 53-й ОМБр.

В результате город стал первым в Донецкой области, откуда украинское войско вытеснило боевиков.

В бригаде поблагодарили всех воинов, которые тогда так мужественно держали оборону на Востоке и шаг за шагом освобождали украинские города и села, а также тех, кто защищает украинские земли теперь.

Оккупация Россией части Донбасса: как это было