У бригаді наголошують, що це вдалося зробити завдяки професійним, згуртованим діям 25-ї окремої повітряно-десантної, 79-ї та 95-ї аеромобільним бригадам, а також підрозділам спеціального призначення Національної гвардії.

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Річниця звільнення Красного Лимана

Саме в цей день, 4 червня 2014 року, було звільнено від російської окупації місто Лиман Донецької області,

– зазначили в 53-ій ОМБр.

У результаті місто стало першим на Донеччині, звідки українське військо витіснило бойовиків.

У бригаді подякували всім воїнам, які тоді так мужньо тримали оборону на Сході й крок за кроком звільняли українські міста та села, а також тим, хто захищає українські землі тепер.

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