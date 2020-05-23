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Первый в истории авиалиний Украины самолет из Сиэтла: домой вернулись 194 украинца

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Первый в истории авиалиний Украины самолет из Сиэтла: домой вернулись 194 украинца
Первый в истории авиалиний Украины самолет из Сиэтла: домой вернулись 194 украинца / Фейсбук Посольства Украины в США

В Украину спецрейсом из американского Сиэтла (штат Вашингтон) вернулись 194 пассажира. Это первый в истории украинских авиалиний самолет из этого города.

Первый рейс из Сиэтла в Украину

Самолет доставил граждан, находившихся на западном побережье Соединенных Штатов, сообщили в фейсбуке посольства Украины в США.

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194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Спецрейс осуществили из города Сиэтл, штат Вашингтон,
– говорится в сообщении.

Это уже восьмой спецрейс, организованный для возвращения украинцев из США на Родину. И первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.

В Україну прилетів літак зі Сіетла (США)

В Украину прилетел самолет из Сиэтла (США) / Фейсбук Посольства Украины в США

Це перший рейс зі Сіетла з історії авіації України

Это первый рейс из Сиэтла в истории авиации Украины / Фейсбук Посольства Украины в США

Обратите внимание! 20 мая из Соединенных Штатов в Украину специальным рейсом МАУ вернулось еще 266 пассажиров. Самолет, который совершил полет сообщением Нью-Йорк – Киев стал седьмым спецрейсом, который во время карантина возвращает людей из США в Украину.

Когда в Украине восстановят привычное авиасообщение

  • решение о возобновлении полетов должно принять правительство;
  • сейчас авиапространство открыто лишь для тех, кто хочет эвакуироваться из-за границы из-за пандемии коронавируса;
  • по планам Мининфраструктуры, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется на третьем этапе, то есть не ранее 15 июня.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины авиация Новости США
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