Первый в истории авиалиний Украины самолет из Сиэтла: домой вернулись 194 украинца
В Украину спецрейсом из американского Сиэтла (штат Вашингтон) вернулись 194 пассажира. Это первый в истории украинских авиалиний самолет из этого города.
Первый рейс из Сиэтла в Украину
Самолет доставил граждан, находившихся на западном побережье Соединенных Штатов, сообщили в фейсбуке посольства Украины в США.
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194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Спецрейс осуществили из города Сиэтл, штат Вашингтон,
– говорится в сообщении.
Это уже восьмой спецрейс, организованный для возвращения украинцев из США на Родину. И первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.
В Украину прилетел самолет из Сиэтла (США) / Фейсбук Посольства Украины в США
Это первый рейс из Сиэтла в истории авиации Украины / Фейсбук Посольства Украины в США
Обратите внимание! 20 мая из Соединенных Штатов в Украину специальным рейсом МАУ вернулось еще 266 пассажиров. Самолет, который совершил полет сообщением Нью-Йорк – Киев стал седьмым спецрейсом, который во время карантина возвращает людей из США в Украину.
Когда в Украине восстановят привычное авиасообщение
- решение о возобновлении полетов должно принять правительство;
- сейчас авиапространство открыто лишь для тех, кто хочет эвакуироваться из-за границы из-за пандемии коронавируса;
- по планам Мининфраструктуры, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется на третьем этапе, то есть не ранее 15 июня.