Первый в истории авиалиний Украины самолет из Сиэтла: домой вернулись 194 украинца

В Украину спецрейсом из американского Сиэтла (штат Вашингтон) вернулись 194 пассажира. Это первый в истории украинских авиалиний самолет из этого города.

Первый рейс из Сиэтла в Украину

Самолет доставил граждан, находившихся на западном побережье Соединенных Штатов, сообщили в фейсбуке посольства Украины в США.

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194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Спецрейс осуществили из города Сиэтл, штат Вашингтон,

– говорится в сообщении.

Это уже восьмой спецрейс, организованный для возвращения украинцев из США на Родину. И первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.



В Украину прилетел самолет из Сиэтла (США) / Фейсбук Посольства Украины в США



Это первый рейс из Сиэтла в истории авиации Украины / Фейсбук Посольства Украины в США

Обратите внимание! 20 мая из Соединенных Штатов в Украину специальным рейсом МАУ вернулось еще 266 пассажиров. Самолет, который совершил полет сообщением Нью-Йорк – Киев стал седьмым спецрейсом, который во время карантина возвращает людей из США в Украину.

Когда в Украине восстановят привычное авиасообщение