Перший в історії авіаліній України літак з Сіетла: додому повернулися 194 українці

В Україну спецрейсом з американського Сіетла (штат Вашингтон) повернулися 194 пасажирів. Це перший в історії українських авіаліній літак з цього міста.

Перший рейс з Сіетла в Україну

Літак доправив громадян, які перебували на західному узбережжі Сполучених Штатів, повідомили у фейсбуці посольства України в США.

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194 пасажири повернулися додому комерційним спецрейсом з США. Спецрейс здійснили з міста Сіетл, штат Вашингтон.

– йдеться у повідомленні.

Це вже восьмий спецрейс, організований для повернення українців з США на Батьківщину. Та перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла.



В Україну прилетів літак зі Сіетла (США) / Фейсбук Посольства України в США



Це перший рейс зі Сіетла з історії авіації України / Фейсбук Посольства України в США

Зверніть увагу! 20 травня зі Сполучених Штатів в Україну спеціальним рейсом МАУ повернулося ще 266 пасажирів. Літак, який здійснив політ сполученням Нью-Йорк – Київ став сьомим спецрейсом, який у час карантину повертає людей з США в Україну.

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