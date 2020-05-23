Перший в історії авіаліній України літак з Сіетла: додому повернулися 194 українці
В Україну спецрейсом з американського Сіетла (штат Вашингтон) повернулися 194 пасажирів. Це перший в історії українських авіаліній літак з цього міста.
Перший рейс з Сіетла в Україну
Літак доправив громадян, які перебували на західному узбережжі Сполучених Штатів, повідомили у фейсбуці посольства України в США.
Читайте також Wizz Air вчергове відклав польоти в Україну до середини червня: що робити з квитками
194 пасажири повернулися додому комерційним спецрейсом з США. Спецрейс здійснили з міста Сіетл, штат Вашингтон.
– йдеться у повідомленні.
Це вже восьмий спецрейс, організований для повернення українців з США на Батьківщину. Та перший в історії українських авіаліній літак з Сіетла.
В Україну прилетів літак зі Сіетла (США) / Фейсбук Посольства України в США
Це перший рейс зі Сіетла з історії авіації України / Фейсбук Посольства України в США
Зверніть увагу! 20 травня зі Сполучених Штатів в Україну спеціальним рейсом МАУ повернулося ще 266 пасажирів. Літак, який здійснив політ сполученням Нью-Йорк – Київ став сьомим спецрейсом, який у час карантину повертає людей з США в Україну.
Коли в Україні відновлять звичне авіасполучення
- рішення про відновлення польотів повинен ухвалити уряд;
- наразі авіапростір відкритий лише для тих, хто хоче евакуюватися з-за кордону через пандемію коронавірусу;
- за планами Мінінфраструктури, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться на третьому етапі, тобто не раніше 15 червня.