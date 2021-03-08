Многострадальный первый энергоблок Белорусской АЭС вновь запустили
В Беларуси 8 марта вновь запустили первый энергоблок АЭС, который в последнее время постоянно отключают от сети. Известно, что сейчас происходит повышение уровня мощности реакторной установки.
Источник:Министерство энергетики Беларуси
В Минэнергетики страны заявили, что предварительное отключение от сети было плановое. Однако ранее энергоблок неоднократно экстренно отключали от сети, ведь срабатывала система защиты генератора.
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В белорусском ведомстве также отметили, что энергоблок АЭС запустили в 01:14 по киевскому времени. Всего из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершили 259.
Заметим, что ранее на Белорусской АЭС произошла авария. К счастью, тогда никто не пострадал.
Что известно об аварии на Белорусской АЭС
- 9 ноября на атомной станции в Островке произошла авария. АЭС расположена всего в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса.
- На станции взорвались трансформаторы напряжения. Поэтому турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию.
- Первую белорусскую АЭС в Островке Гродненской области строили в течение 10 лет. Генеральным подрядчиком была компания "Атомстройэкспорт", принадлежащая российскому "Росатому".
К слову, против строительства АЭС выступала Литва, поскольку станция расположена в 50 километрах от Вильнюса. Страны Балтии были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС.
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