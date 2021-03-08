В Беларуси 8 марта вновь запустили первый энергоблок АЭС, который в последнее время постоянно отключают от сети. Известно, что сейчас происходит повышение уровня мощности реакторной установки.

В Минэнергетики страны заявили, что предварительное отключение от сети было плановое. Однако ранее энергоблок неоднократно экстренно отключали от сети, ведь срабатывала система защиты генератора.

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В белорусском ведомстве также отметили, что энергоблок АЭС запустили в 01:14 по киевскому времени. Всего из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершили 259.

Заметим, что ранее на Белорусской АЭС произошла авария. К счастью, тогда никто не пострадал.

Что известно об аварии на Белорусской АЭС

9 ноября на атомной станции в Островке произошла авария. АЭС расположена всего в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса.

На станции взорвались трансформаторы напряжения . Поэтому турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию.

. Поэтому турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию. Первую белорусскую АЭС в Островке Гродненской области строили в течение 10 лет. Генеральным подрядчиком была компания "Атомстройэкспорт", принадлежащая российскому "Росатому".

К слову, против строительства АЭС выступала Литва, поскольку станция расположена в 50 километрах от Вильнюса. Страны Балтии были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС.