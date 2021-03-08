У Білорусі 8 березня знов запустили перший енергоблок АЕС, який останнім часом постійно відключають від мережі. Відомо, що наразі відбувається підвищення рівня потужності реакторної установки.

У Міненергетики країни заявили, що попереднє відключення від мережі було планове. Однак раніше енергоблок неодноразово екстрено відключали від мережі, адже спрацьовувала система захисту генератора.

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У білоруському відомстві також зазначили, що енергоблок АЕС запустили о 01:14 за київським часом. Загалом з 394 запланованих випробувань даного етапу успішно завершили 259.

Зауважимо, що раніше на білоруській АЕС сталась аварія. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Що відомо про аварію на білоруській АЕС

9 листопада на атомній станції в Острівці сталася аварія. АЕС розташована лише за 50 кілометрів від столиці Литви Вільнюса.

На станції вибухнули трансформатори напруги . Відтак турбіна першого енергоблоку пішла на повну ревізію. Тому АЕС поки перестала виробляти енергію.

. Відтак турбіна першого енергоблоку пішла на повну ревізію. Тому АЕС поки перестала виробляти енергію. Першу білоруську АЕС в Острівці Гродненської області будували протягом 10 років. Генеральним підрядником була компанія "Атомстройекспорт", що належить до російського "Росатома".

До слова, проти будівництва АЕС виступала Литва, оскільки станція розташована за 50 кілометрів від Вільнюса. Країни Балтії були категорично проти запуску реактора через проблеми безпеки АЕС.