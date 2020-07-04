В Санкт-Петербурге за организацию акции в поддержку крымских татар осудили Владимира Шипицина. Стороннику движения "Мирное сопротивление" придется отбыть 40 часов обязательных работ.

Основанием для обвинения стало фото в соцсети

Акцию провели 18 мая в рамках "Стратегии-18" в память о депортации крымских татар. Об этом Шипицин сообщил в комментарии Укринформу.

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"За почти 4 года существования "Стратегии-18" – это первый приговор именно за "организацию и проведение" одной из наших акций. А точнее – за акцию, проведенную 18 мая", – рассказал Шипицин.

По словам Шипицина, все обвинение строилось только на одном фото из фейсбука.

Никаких других подтверждений не было. Даже на камеры наблюдения пикет не записался. Об этом я заявил в суде. Однако, я подтвердил, что признаю свое участие в акции и горжусь этим, и буду участвовать и в дальнейшем, но преступлением это не считаю,

– подчеркнул активист.

Суд должен был принять решение относительно еще одного активиста

Еще один приговор должны были принять в отношении другого активиста – Ильи Ткаченко. Однако Ткаченко так и не дождался решения суда, ведь на его глазах представительница полиции якобы начала править протокол шариковой ручкой. Возмущенный активист суд покинул.