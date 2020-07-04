У Санкт-Петербурзі за організацію акції на підтримку кримських татар засудили Володимира Шипіцина. Прихильнику руху "Мирний опір" доведеться відбути 40 годин обов'язкових робіт.

Підставою для обвинувачення стало фото у соцмережі

Акцію провели 18 травня у рамках "Стратегії-18" у пам'ять про депортацію кримських татар. Про це Шипіцин повідомив в коментарі Укрінформу.

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"За майже 4 роки існування "Стратегії-18" – це перший вирок саме за "організацію і проведення" однієї з наших акцій. А точніше – за акцію, проведену 18 травня", – розповів Шипіцин.

За словами Шипіцина, усе обвинувачення будувалось лише на одному фото з фейсбуку.

Ніяких інших підтверджень не було. Навіть на камери спостереження пікет не записався. На цьому я наголосив у суді. Проте, я підтвердив, що визнаю свою участь в акції і пишаюся цим, і братиму участь і надалі, але злочином це не вважаю,

– підкреслив активіст.

Суд мав ухвалити рішення щодо ще одного активіста

Ще один вирок мали ухвалити щодо іншого активіста – Іллі Ткаченка. Проте Ткаченко так і не дочекався рішення суду, адже на його очах представниця поліції начебто почала правити протокол кульковою ручкою. Обурений активіст суд покинув.