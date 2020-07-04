Перший вирок за підтримку кримських татар у Петербурзі: засудили організатора акції
У Санкт-Петербурзі за організацію акції на підтримку кримських татар засудили Володимира Шипіцина. Прихильнику руху "Мирний опір" доведеться відбути 40 годин обов'язкових робіт.
Підставою для обвинувачення стало фото у соцмережі
Акцію провели 18 травня у рамках "Стратегії-18" у пам'ять про депортацію кримських татар. Про це Шипіцин повідомив в коментарі Укрінформу.
До теми У Криму політв'язня арештували та змушували проголосувати за поправки до Конституції РФ
"За майже 4 роки існування "Стратегії-18" – це перший вирок саме за "організацію і проведення" однієї з наших акцій. А точніше – за акцію, проведену 18 травня", – розповів Шипіцин.
За словами Шипіцина, усе обвинувачення будувалось лише на одному фото з фейсбуку.
Ніяких інших підтверджень не було. Навіть на камери спостереження пікет не записався. На цьому я наголосив у суді. Проте, я підтвердив, що визнаю свою участь в акції і пишаюся цим, і братиму участь і надалі, але злочином це не вважаю,
– підкреслив активіст.
Суд мав ухвалити рішення щодо ще одного активіста
Ще один вирок мали ухвалити щодо іншого активіста – Іллі Ткаченка. Проте Ткаченко так і не дочекався рішення суду, адже на його очах представниця поліції начебто почала правити протокол кульковою ручкою. Обурений активіст суд покинув.
Чим займається "Стратегія-18"?Це рух, який утворили активісти Санкт-Петербурга понад 3 роки тому.
Щороку учасники руху проводять акцію 18 травня – у пам'ять про депортацію кримських татар.
Активісти намагаються поширити якомога більше інформації про переслідування кримських татар, а також загалом про ситуацію в анексованому Криму.