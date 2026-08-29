Первый удар по Миле был нанесен по складу боеприпасов, которого там не должно было быть, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла атаку по селу Мила в Киевской области по месту хранения боеприпасов Сил обороны. После атаки началась масштабная детонация снарядов, мин, дронов и другого вооружения.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский о чрезвычайной ситуации в Киевской области?

По его словам, первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов Сил обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что такие составы не должны были размещаться рядом с жилыми районами.

Президент назвал масштаб события значительным и отметил необходимость оперативно установить все обстоятельства.

Зеленский также заявил о "ужасной халатности" ответственных за хранение взрывчатых веществ вблизи людей. Он сравнил ситуацию с недавними событиями в Вишневом и назвал подобные случаи совершенно недопустимыми.

По словам президента, он обсудил ситуацию с Генеральным прокурором, Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Главнокомандующим ВСУ. Необходимые материалы для проведения расследования, по его словам, уже есть.

Зеленский ожидает, что обществу оперативно представят детали расследования и объяснят почему боеприпасы хранились в таком месте. Кроме того, глава государства поблагодарил спасателей, правоохранителей, военных и всех, кто работает на месте удара, помогает пострадавшим и ликвидирует последствия российской атаки.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 раненых. Еще два человека спасатели продолжают искать под завалами.

Все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами,

– говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, 29 августа на Житомирской трассе в Киевской области частично возобновили движение после введенных накануне ограничений. На участке дороги М-06 Киев – Чоп транспорт пропускают по обоим направлениям только одной полосой правой части проезжей части в направлении Житомира.

На месте работают патрульные полицейские и соответствующие службы, которые регулируют движение и следят за безопасностью. Водителей призывают быть внимательными, учитывать временную организацию дорожного движения и выполнять требования правоохранителей.

Ограничение на этом участке трассы было введено вечером 28 августа – тогда движение всех транспортных средств с 15-го до 32-го километра М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях было перекрыто.