В понедельник утром, 5 февраля, в Укргидрометцентре опубликовали карту, на которой абсолютное большинство регионе нашего государства – желтого цвета. Незакрашенной остались только часть Закарпатской области. То есть жителям Ужгорода и окрестных населенных пунктов повезло немного больше.

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Украинцев предупреждают об опасности

Подчеркнем, что желтый уровень опасности является первым по градации. Его объявляют, когда погодные условия могут привести к нарушениям работы:

служб электроснабжения;

связи и строительства;

коммунального хозяйства;

трафика на участках дорог.



Метеорологи предупреждают об опасности почти по всей стране / Карта Укргидрометцентра

В частности, в областной военной администрации Львовской области заявили об ухудшении погодных условий.

Сегодня (5 февраля – 24 Канал) по территории области и по городу Львову порывы северо-западного ветра от 7 метров 22 метров в секунду, местами будет достигать – 25 метров в секунду. А также значительные осадки. На отдельных участках дорог гололедица,

– говорится в сообщении.

Власти также призывают людей стараться не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов.

Больше о погодной ситуации

Следует сказать, что не только плохие новости есть относительно погодной ситуации. Синоптики предполагают, что на этой неделе в Украине может значительно потеплеть, местами температура, вероятно, поднимется до плюс 20 градусов по Цельсию. В то же время кратковременное похолодание также вполне не исключено, но оно будет без мороза, – как уверяют эксперты.

Из забавного, также американский сурок Фил из штата Пенсильвания в США прогнозирует, что в этом году тепло наступит рано. Собственно, животное не испугалось своей тени, когда вылезло из норы. Это означает, что стоит надеяться на теплую погоду. У украинского коллеги Фила, сурка Тимка, прогноз несколько отличается. Он не так благоприятно "оценивает" метеорологическую ситуацию.

Но если все же верить настоящим специалистам, то в целом ожидается неустойчивая теплая погода по всей территории Украины: отдельные дни будут с весенними температурными показателями, а определенные – с приближенными к зимним.