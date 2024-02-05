У понеділок вранці, 5 лютого, в Укргідрометцентрі опублікували карту, на якій абсолютна більшість регіоні нашої держави – жовтого кольору. Незафарбованою залишились лише частина Закарпатської області. Тобто жителям Ужгорода та навколишніх населених пунктів пощастило трохи більше.

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Українців попереджають про небезпеку

Наголосимо, що жовтий рівень небезпеки є першим за градацією. Його оголошують, коли погодні умови можуть призвести до порушень роботи:

служб електропостачання;

зв'язку та будівництва;

комунального господарства;

трафіку на ділянках доріг.



Метеорологи попереджають про небезпеку майже по всій країні / Карта Укргідрометцентру

Зокрема, в обласній військовій адміністрації Львівської області заявили про погіршення погодних умов.

Сьогодні (5 лютого – 24 Канал) по території області та по місту Львову пориви північно-західного вітру від 7 метрів 22 метрів на секунду, місцями сягатиме – 25 метрів на секунду. А також значні опади. На окремих ділянках доріг ожеледиця,

– йдеться у повідомленні.

Влада також закликає людей намагатися не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків.

Більше про погодну ситуацію

Слід сказати, що не лише погані новини є стосовно погодної ситуації. Синоптики припускають, що цього тижня в Україні може значно потеплішати, подекуди температура, ймовірно, підніметься до плюс 20 градусів за Цельсієм. Водночас короткочасне похолодання також цілком не виключене, але воно буде без морозу, – як запевняють експерти.

З кумедного, також американський бабак Філ зі штату Пенсільванія у США прогнозує, що цьогоріч тепло настане рано. Власне, тварина не злякалася своєї тіні, коли вилізла з нори. Це означає, що варто сподіватися на теплу погоду. В українського колеги Філа, бабака Тимка, прогноз дещо відрізняється. Він не так сприятливо "оцінює" метеорологічну ситуацію.

Але якщо все ж вірити справжнім фахівцям, то загалом очікується нестійка тепла погода по всій території Україні: окремі дні будуть з весняними температурними показниками, а певні – зі наближеними до зимових.