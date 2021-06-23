С Дмитрием Кулебой в столицу Бельгии наведаются Аурелиу Чокой и Давид Залкалиани. Главной темой переговоров станет евроинтеграция стран.
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Темы переговоров в Брюсселе:
- Либерализация торговых отношений.
- Перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС.
- Реализация Европейского зеленого курса и цифрового перехода.
- Координация позиции по безопасности угроз в регионе.
- Подготовка к саммиту "Восточного партнерства" в декабре 2021.
Что известно об Ассоциированном Трио
Отметим, что Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании Ассоциированного Трио 17 мая 2021 года в Киеве. В соглашении подчеркнули стремление стать членами ЕС. В рамках образования Киев, Кишинев и Тбилиси координируют свои усилия в этом процессе.
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