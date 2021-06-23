З Дмитром Кулебою у столицю Бельгії навідаються Ауреліу Чокой та Давід Залкаліані. Головною темою переговорів стане євроінтеграція країн.
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Теми перемовин у Брюсселі:
- Лібералізація торговельних відносин.
- Перспективні напрями секторальної співпраці з ЄС.
- Реалізація Європейського зеленого курсу та цифрового переходу.
- Координація позиції щодо безпекових загроз в регіоні.
- Підготовка до саміту "Східного партнерства" у грудні 2021.
Що відомо про Асоційоване Тріо
Зазначимо, що Україна, Грузія та Молдова підписали меморандум про створення Асоційованого Тріо 17 травня 2021 року у Києві. В угоді наголосили на прагненні стати членами ЄС. У рамках утворення Київ, Кишинів та Тбілісі координують свої зусилля у цьому процесі.
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