Міністр закордонних справ Росії різко відреагував на візит Кулеби у Туреччину. Співпраця українських та турецьких військово-морських сил дуже турбує його.

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Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО позначили,

– зазначив Лавров.

За його словами, "серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що мова". Однак міністр не уточнив, кого він мав на увазі.

"Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт", – наголосив глава МЗС Росії. Та додав, що буде розмова й на цю тему.

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