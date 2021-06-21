Міністр закордонних справ Росії різко відреагував на візит Кулеби у Туреччину. Співпраця українських та турецьких військово-морських сил дуже турбує його.
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Кремль боїться співпраці України й Туреччини
Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО позначили,
– зазначив Лавров.
За його словами, "серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що мова". Однак міністр не уточнив, кого він мав на увазі.
"Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт", – наголосив глава МЗС Росії. Та додав, що буде розмова й на цю тему.
Зустріч Кулеби та Чавушоглу: що відомо
- Раніше в українському МЗС повідомили, що 19 червня Кулеба відвідав Анталійський дипломатичний форум. Там він зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.
- Міністри обговорили "можливості посиленої співпраці військово-морських сил України та Туреччини, яка допоможе втілити стандарти НАТО в ВМС України, підвищити їх обороноздатність і сумісність з країнами – членами НАТО, і загалом зміцнити взаємодію держав заради безпеки на Чорному морі".