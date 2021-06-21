Водночас міністр закордонних справ України додав, що у випадку розв'язання Росією широкомасштабного конфлікту, Україна готова буде застосовувати БПЛА.

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Україна купує у Туреччини дрони: для чого

Дрони потрібні для стримування Росії. Вона подумає двічі перед тим, як задумати ескалацію чи широкомасштабний напад на Україну. І це не лише про БПЛА, це про будь-який вид військового озброєння, яке купує Україна,

– зазначив Кулеба.

За його словами, Україна не купує ні дрони, ні інше озброєння для нападу, натомість вони потрібні для захисту.

Водночас глава МЗС наголосив, що Росія докладає зусиль, аби країни не продавали Україні зброю. "Росія хоче ослабити Україну, чим слабші ми будемо, тим більше можливостей буде у Росії нав'язувати щось своє", – пояснив міністр.

Важливість співпраці з Туреччиною

Кулеба додав, що бойові дрони, як й інші види озброєння, відіграють важливу роль у стримуванні Росії. Міністр відзначив українсько-турецьку співпрацю у секторі ВПК, зокрема за напрямом БПЛА.

"Турецькі безпілотники дуже хороші. Країна не піддається тиску Росії, вона має самоповагу та повагу інших країн. І наша угода (щодо БПЛА – 24 канал), вигідна обом сторонам", – вважає очільник відомства.

Міністр розповів, що Україна хоче реалізувати 2 цілі

аби турецькі дрони оснащували українськими двигунами,

локалізувати виробництво дронів в Україні.

Наразі співпраця за цими напрямками триває і вона успішна.

Довідка. Раніше стало відомо, що в Туреччині збирають нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 для України.