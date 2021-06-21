В то же время министр иностранных дел Украины добавил, что в случае начала Россией широкомасштабного конфликта, Украина готова будет применять БПЛА.

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Украина покупает в Турции дроны: для чего

Дроны нужны для сдерживания России. Она подумает дважды перед тем, как задумать эскалацию или широкомасштабное нападение на Украину. И это не только о БПЛА, это о любом виде военного вооружения, которое приобретает Украина,

– отметил Кулеба.

По его словам, Украина не покупает ни дроны, ни другое вооружение для нападения, они нужны для защиты.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы страны не продавали Украине оружие. "Россия хочет ослабить Украину, чем слабее мы будем, тем больше возможностей будет у России навязывать что-то свое", – объяснил министр.

Важность сотрудничества с Турцией

Кулеба добавил, что боевые дроны, как и другие виды вооружения, играют важную роль в сдерживании России. Министр отметил украинско-турецко сеотрудничество в секторе ВПК, в частности по направлению БПЛА.

"Турецкие беспилотники очень хорошие. Страна не поддается давлению России, у нее есть самоуважение и уважение других стран. И наше соглашение (по БПЛА – 24 канал), выгодно обеим сторонам", – считает глава ведомства.

Министр рассказал, что Украина хочет реализовать 2 цели

чтобы турецкие беспилотники оснащались украинскими двигателями,

локализовать производство дронов в Украине.

На данный момент сотрудничество по этим направлениям продолжается и оно успешно.

Справка. Ранее стало известно, что в Турции собирают новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины.