Первый месяц работы Верховной Рады: чем он запомнился

Десятки проголосованных законов и заседания до ночи. Верховная Рада IX созыва за почти месяц работы может похвастаться рекордно длинным списком выполненных дел. Однако, не обошлось и без нарушений регламента. А также использования админресурса.

Как обойти регламент? Новый ответ на этот вопрос нашел председатель парламента Дмитрий Разумков: просто останавливает голосование, когда видит, что монобольшинство не голосует.

Читайте также: В "Слуге народа" прокомментировали реакцию Тищенко на вопрос журналистки

Тоже самое спикер делает, когда депутаты "гуляют" по сессионному залу во время голосования.

Если посмотреть регламент Верховной Рады, то там буквально есть только одна норма, которая действительно позволяет председательствующему остановить голосование. Это если кто-то из народных депутатов увидел, что кто-то из его коллег голосует не лично,

– сказал аналитик Общественного движения "Честно" Дмитрий Черетун.

Дважды за первый месяц работы нардепы "Слуги народа" не дают голоса за законопроект. Впервые – провалили отмену действия актов СССР. На этот раз яблоком раздора стало разрешение на прослушку для НАБУ и ГБР.

Это сигнал офиса Преиздента – "не заигрывайтесь с нами". Это сигнал этой группы, которая может быть в определенной степени вот этой золотой группой Коломойского, как ее сейчас стали называть, которая не будет голосовать все подряд,

– отметил политический эксперт Тарас Семенюк.



Партия "Слуга народа"

Сталкиваются с критикой и успешные голосования. Так, монобольшинство "Слуги народа" приняло законопроект об импичменте президента без внесения поправок, чем возмутило все другие фракции. После этого случая нардепы договорились вдвое сократить второе чтение – до 7 семи дней.

Если это какой-то технический законопроект, они могут быть приняты за основу и в целом. Если это полностью новый закон, как собственно и было с законопроектом об импичменте. Такие законопроекты имеют процедуру первого, второго чтения,

– добавил Дмитрий Черетун.

Три нардепа уже успели накнопкодавить. "За соседа" голосовал внефракционный Александр Ковалев. И двое "Слуг народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Как только эти случаи получили огласку, "слуги" извинились.

И от мандата не отказались. Несмотря на то, что в партии подписали меморандум, которым обязывались, в частности, не кнопкодавить.

Впрочем, первые неурядицы не помешали парламенту работать в турборежиме. За один день нардепы успевают проголосовать более десятка законопроектов. Если надо – работают до ночи. И как говорят в президентский фракции, могут и лучше.