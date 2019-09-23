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      Перший місяць роботи Верховної Ради: чим він запам'ятався

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      Десятки проголосованих законів та засідання до ночі. Верховна Рада ІХ скликання за майже місяць роботи може похвалитися рекордно довгим списком виконаних справ. Однак, не обішлося і без порушень регламенту. А також використання адмінресурсу.

      Як обійти регламент? Нову відповідь на це питання знайшов голова Парламенту Дмитро Разумков: просто зупиняє голосування, коли бачить, що монобільшість не голосує.

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      Теж саме спікер робить, коли депутати "гуляють" сесійною залою під час голосування.

      Якщо подивися регламент Верховної Ради, то там буквально є лише одна норма, яка дійсно дозволяє головуючому зупинити голосування. Це якщо хтось з народних депутатів побачив, що хтось з його колег голосує не особисто, 
      – сказав аналітик Громадського руху "Чесно" Дмитро Черетун.

      Двічі за перший місяць роботи нардепи "Слуги народу" не дають голоси за законопроєкт. Вперше – провалили скасування дії актів СРСР. Цього разу яблуком розбрату став дозвіл на прослушку для НАБУ та ДБР.

      Це сигнал офісу Преиздента – "не загравайтеся з нами". Це сигнал цієї групи, яка може бути в певній мірі ось цією золотою групою Коломойського, як її зараз почали називати, яка не буде голосувати все підряд,
      – зазначив політичний експерт Тарас Семенюк.

      слуга народуПартія "Слуга народу"

      Стикаються з критикою і успішні голосування. Так, монобільшість "Слуги народу" ухвалила законопроєкт про імпічмент президента без внесення поправок, чим обурила всі інші фракції. Після цього випадку нардепи домовилися вдвічі скоротити друге читання – до 7 семи днів.

      Якщо це якийсь технічний законопроект, вони можуть бути ухвалені за основу та в цілому. Якщо це повністю новий закон, як власне і було із законопроектом про імпічмент. Такі законопроекти мають процедуру першого, другого читання, 
      – додав Дмитро Черетун.

      Три нардепи вже встигли накнопкодавити. "За сусіда" голосував позафракційний Олександр Ковальов. Та двоє "Слуг народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук. Як тільки ці випадки набули розголосу, "слуги" вибачилися.

      Та від мандату не відмовилися. Попри те, що в партії підписали меморандум, яким зобов'язувалися, зокрема, не кнопкодавити.

      Втім, перші негаразди не завадили парламенту працювати у турборежимі. За один день нардепи встигають проголосувати більше десятка законопроектів. Якщо треба – працюють до ночі. Та як кажуть у президентський фракції, можуть і краще.

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      Теги: Новини політики Слуга народу Верховна Рада Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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