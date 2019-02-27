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      Первый украинский электробайк планируют выпустить уже весной

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      Концепт украинской электробайка Geon ScrAmper // Geon
      Концепт украинской электробайка Geon ScrAmper // Geon / Geon

      Одесская компания Geon совместно с киевской Electromoto работают над проектом первого украинского электрического мотоцикла ScrAmper. Запас хода электробайка составит 140 километров. В ближайшее время концепт хотят запустить в серийное производство.

      Разработчик заявляет, что мотоцикл можно будет зарядить от бытовой сети, что займет 7,5-8 часов, а также на станциях заряда электрических автомобилей в режиме Mode 2 (3,5 часа). ScrAmper может работать в трех режимах, что позволяет пользователю самостоятельно рассчитывать расход аккумулятора и выбирать параметры движения.

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      Что касается цены на новенький электробайк ScrAmper, то о ней пока что не говорят. Релиз мотоцикла запланирован на конец марта.

      В качестве базовой модели взят бензиновый GEON Scrambler 250. Создатели заявляют, что электробайк совершенно не уступает бензиновому "брату". Мощность силовой установки 15 киловатт (20,4 лошадиных сил для ДВС) позволит разогнать мотоцикл до 120 км/ч.

      Стоит добавить, что команда инженеров уже более 10 лет разрабатывает мотоциклы для украинского пользователя. Команда постоянно совершенствует модельный ряд и улучшает технологии мото-инжиниринга.

      GEON ScrAmper является первым подобным совместным проектом для партнеров. В дальнейшем разработчики планируют уменьшить время полного заряда до 1 часа, адаптировав байк функцию Fast Charger. В компании выразили надежду на то, что продукт получит положительный отзыв на рынке. Там уже готовятся к презентации электрического мотоцикла, которая пройдет в Киеве.

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      Теги: Новости Украины Электромобиль Транспорт
      Источник: 24 Канал
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