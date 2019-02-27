Перший український електробайк планують випустити вже навесні

Одеська компанія Geon спільно з київською Electromoto працюють над проектом першого українського електричного мотоцикла ScrAmper. Запас ходу електробайка становитиме 140 кілометрів. Найближчим часом концепт хочуть запустити в серійне виробництво.

Розробник заявляє, що мотоцикл можна буде зарядити від побутової мережі, що займе 7,5-8 годин, а також на станціях заряду електричних автомобілів в режимі Mode 2 (3,5 години). ScrAmper може працювати у трьох режимах, що дозволяє користувачу самостійно розраховувати витрата акумулятора та вибирати параметри руху.

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Щодо ціни на новенький електробайк ScrAmper, то її поки не оголошено. Реліз мотоцикла запланований на кінець березня.

У ролі базової моделі взято бензиновий GEON Scrambler 250. Творці заявляють, що електробайк абсолютно не поступається бензиновому "брату". Потужність силової установки 15 кіловатів (20,4 кінських сил для ДВС) дозволить розігнати мотоцикл до 120 км/год.

Варто додати, що команда інженерів вже понад 10 років розробляє мотоцикли для українського користувача. Команда постійно вдосконалює модельний ряд і покращує технології мото-інжинірингу.

GEON ScrAmper є першим подібним спільним проектом для партнерів. Надалі розробники планують зменшити час повного заряду до 1 години, адаптувавши байк до опції Fast Charger. У компанії висловили надію на те, що продукт матиме позитивний відгук на ринку. Там вже готуються до презентації електричного мотоцикла, яка пройде у Києві.