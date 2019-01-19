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      Первый в мире подземный трехэтажный тоннель построят в Стамбуле

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      Первый в мире подземный трехэтажный тоннель построят в Стамбуле
      Первый в мире подземный трехэтажный тоннель построят в Стамбуле / baglantinoktasi.com.tr

      Проект первого в мире трехэтажного подземного тоннеля утвержден к строительству под Босфором в Стамбуле.

      Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

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      К слову, проект был впервые представлен в 2015 году, после чего он был усовершенствован.

      Плановые изменения проекта первого в мире трехэтажного тоннеля были единодушно одобрены Стамбульским городским советом. Обе стороны Босфора будут соединены шестой веткой – тоннелем, который будет использоваться колесным и рельсовым транспортом,
      – сообщили чиновники.

      Кроме того, длина тоннеля составит 18 километров. По предварительным подсчетам, новый тоннель будут использовать ежедневно 6,5 миллионов человек.

      Ранее 24 канал сообщал, что через туннели под металлическим пограничным ограждением между США и Мексикой в Соединенные Штаты незаконно попала крупнейшая в истории группа иммигрантов.

      Теги: Транспорт Новости Турции Строительство
      Источник: 24 Канал
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