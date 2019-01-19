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      Перший у світі підземний триповерховий тунель збудують у Стамбулі

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      Перший у світі підземний триповерховий тунель збудують у Стамбулі
      Перший у світі підземний триповерховий тунель збудують у Стамбулі / baglantinoktasi.com.tr

      Проект першого у світі триповерхового підземного тунелю затверджено до будівництва під Босфором у Стамбулі.

      Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

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      До слова, проект було вперше представлено у 2015 році, після чого він був удосконалений.

      Планові зміни проекту першого в світі триповерхового тунелю були одностайно схвалені Стамбульською міською радою. Обидві сторони Босфору будуть з'єднані шостою гілкою – тунелем, який буде використовуватися колісним та рейковим транспортом,
      – повідомили посадовці.

      Крім того, довжина тунелю становитиме 18 кілометрів. За попередніми підрахунками, новий тунель використовуватимуть щодня 6,5 мільйонів людей.

      Раніше 24 канал повідомляв, що через тунелі під металевою прикордонною огорожею між США та Мексикою до Сполучених Штатів незаконно потрапила найбільша в історії група іммігрантів.

      Теги: Транспорт Новини Туреччини Будівництво
      Джерело: 24 Канал
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