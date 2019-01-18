20:07
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Через підкоп на кордоні США з Мексикою до Америки незаконно потрапили майже 400 мігрантів

      117 Читать новость на русском
      Майже 400 мігрантів проникло в США через підкопи на кордоні з Мексикою
      Майже 400 мігрантів проникло в США через підкопи на кордоні з Мексикою / abcnews

      Через тунелі під металевою прикордонною огорожею між США та Мексикою до Сполучених Штатів незаконно потрапила найбільша в історії група іммігрантів.

      Про це повідомило видання ABC News.

      Читайте також: Колишнього президента Мексики звинуватили в отриманні хабара від наркобарона

      За даними Служби митного та прикордонного контролю США серед 376 осіб, що пройшли через огорожу, 179 – діти. Ще 30 з них потрапили до Сполучених Штатів без супроводу батьків або інших родичів.

      Мексика, США, мігранти
      Через підземні тунелі до США незаконно потрапили 376 мігрантів

      Загалом було вирито сім тунелів. Сотні людей пройшли через них, менша частина – перелізла через огорожу.

      Інцидент стався на ділянці кордону, де прикордонна огорожа старого зразка висотою 3,7 метра піднімається над пісковим ґрунтом. На той момент ділянку протяжністю 40 кілометрів патрулювали лише три агенти прикордонно-митної служби.

      США, Мексика, мігранти
      Прикордонникам вдалося виявити 7 підкопів через які проникли мігранти

      Теги: Новини США Мексика Іммігранти Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виборче дербі за Харків
      сьогодні , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 20
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      сьогодні , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 874
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 18:00 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      626
      Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      сьогодні , 17:58 Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      342
      Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло
      сьогодні , 17:21 Скандальні заяви намісника лаври: де та чому лукавить митрополит Павло
      1411
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук