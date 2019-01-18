Через підкоп на кордоні США з Мексикою до Америки незаконно потрапили майже 400 мігрантів

Через тунелі під металевою прикордонною огорожею між США та Мексикою до Сполучених Штатів незаконно потрапила найбільша в історії група іммігрантів.

Про це повідомило видання ABC News.

Читайте також: Колишнього президента Мексики звинуватили в отриманні хабара від наркобарона

За даними Служби митного та прикордонного контролю США серед 376 осіб, що пройшли через огорожу, 179 – діти. Ще 30 з них потрапили до Сполучених Штатів без супроводу батьків або інших родичів.



Через підземні тунелі до США незаконно потрапили 376 мігрантів

Загалом було вирито сім тунелів. Сотні людей пройшли через них, менша частина – перелізла через огорожу.

Інцидент стався на ділянці кордону, де прикордонна огорожа старого зразка висотою 3,7 метра піднімається над пісковим ґрунтом. На той момент ділянку протяжністю 40 кілометрів патрулювали лише три агенти прикордонно-митної служби.



Прикордонникам вдалося виявити 7 підкопів через які проникли мігранти