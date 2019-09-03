Первый вздох – это невероятно: украинский пленник вспомнил ощущения после освобождения
В Харькове на площади Конституции разместили 120 капканов, как символ того, что каждый может попасть в плен, находясь в Крыму или на оккупированных Донецкой и Луганской областей. Еще недавно капканов было 121, но один пленник – Александр Стешенко – вернулся после года в тюрьме.
Петр Дудко также живет между капканами, его брат в Крыму приговорен к 14 годам тюрьмы. Владимира Дудко российский суд безосновательно назвал диверсантом.
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Он сказал, что в конце июля было ровно 1000 дней, как он находится в застенках ФСБ. Здоровье украинца сильно пошатнулось. К слову, в русском плену сейчас удерживают 120 украинцев.
Большинство заключенных – это крымские татары. Их спецслужбы схватили и под пытками выбили признания в надуманных преступлениях. Александр Стешенко только месяц назад вышел из тюрьмы. Пытками у него выбили показания против проукраинских крымчан, которых он даже не знал.
Меня били шокером, душили пакетами. На четвертый день пришел работник ФСБ, снял мешок с головы и сказал, что это мой последний шанс,
– вспомнил бывший политзаключенный Александр Стешенко.
В Харькове железной инсталляцией напомнили о пленниках Кремля
Игорь Мовенко и Роман Терновский рассматривают капканы, в которых еще недавно были сами. Первого осудили за пост в сети, другого – признали террористом за участие в Правом секторе.
Ты находишься еще в заключении, пересекаешь границу... И первый вздох – это невероятно,
– отметил Роман Терновский.
Бывший украинский политзаключенный Роман Терновский
Поддержать тех, кто еще в тюрьме, может каждый. Для этого надо написать письмо заключенным. Все, кто почувствовали российское беззаконие на себе, болезненно пережили 30 августа и несостоявшийся обмен. В честную игру России не верит никто.
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Бывший политзаключенный и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров отметил, что сейчас РФ освободит 30 человек, а завтра Путин арестует еще 60. Следующим городом, где появятся капканы и будут говорить о политзаключенных, станет Мариуполь.
Что известно о глобальной кампании "Save Oleg Sentsov"?
Кампания объединяет людей в более чем 40 странах мира, постоянно контактирует с международниками, членами Европарламента и ПАСЕ.
Кампания проводит публичные акции, координирует международную поддержку пленников Кремля, занимается перепиской, направляет обращения к международникам, распространяет информацию в соцсетях.
Специфика кампании – самоорганизация по инициативе местных волонтеров. Каждый может присоединиться к глобальной инициативе в поддержку узников России здесь.
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