Перший подих – це неймовірно: український бранець згадав відчуття після звільнення

У Харкові на майдані Конституції розмістили 120 капканів, як символ того, що кожен може потрапити в полон, перебуваючи у Криму чи на окупованих Донеччині та Луганщині. Ще донедавна капканів було 121, але один бранець – Олександр Стешенко – повернувся після року у в'язниці.

Петро Дудка також живе між капканами, його брат у Криму засуджений до 14 років в'язниці. Володимира Дудку російський суд безпідставно назвав диверсантом.

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Він сказав, що наприкінці липня було рівно 1000 днів, як він перебуває у катівнях ФСБ. Здоров'я українця сильно похитнулося. До слова, у російському полоні нині утримують 120 українців.

Більшість ув'язнених – це кримські татари. Їх спецслужби схопили та під тортурами вибили зізнання у надуманих злочинах. Олександр Стешенко тільки місяць тому звільнився з в'язниці. Катуваннями у нього вибили покази проти проукраїнських кримчан, яких він навіть не знав.

Мене били шокером, душили пакетами. На четвертий день прийшов працівник ФСБ, зняв мішок з голови й сказав, що це мій останній шанс,

– згадав колишній політв'язень Олександр Стешенко.



У Харкові залізною інсталяцією нагадали про бранців Кремля

Ігор Мовенко та Роман Терновський розглядають капкани, в яких ще недавно були самі. Першого засудили за пост у мережі, другого – визнали терористом за участь у Правому секторі.

Ти перебуваєш ще в ув'язненні, перетинаєш кордон... І перший подих – це неймовірно,

– наголосив Роман Терновський.



Колишній український політв'язень Роман Терновський

Підтримати тих, хто ще у буцегарні, може кожен. Для цього треба написати листа ув'язненим. Усі, хто відчув російське беззаконня на собі, болісно пережили 30 серпня та обмін, що не відбувся. У чесну гру Росії не вірить жоден.

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Колишній політв'язень та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров зазначив, що зараз РФ звільнить 30 людей, а завтра Путін заарештує ще 60. Наступним містом, де з'являться капкани та говоритимуть про політв'язнів, стане Маріуполь.

Що відомо про глобальну кампанію "Save Oleg Sentsov"?Кампанія об'єднує людей у понад 40 країн світу, постійно контактує з міжнародниками, членами Європарламенту та ПАРЄ.



Кампанія проводить публічні акції, координує міжнародну підтримку бранців Кремля, займається листуванням, направляє звернення до міжнародників, поширює інформацію в соцмережах.



Специфіка кампанії – самоорганізація з ініціативи місцевих волонтерів. Кожен може долучитись до глобальної ініціативи на підтримку в'язнів Росії тут.