На последнем заседании парламент принял ряд законов, которые изменяют наказание для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Таким образом депутаты отменили принцип – пешеход всегда прав.

Как изменит нашу жизнь недавно принятый закон и на чью сторону становятся суды, когда речь идет о нарушениях ПДД по вине пешехода, – журналистка 24 канала узнала у адвоката, кандидата юридических наук Дениса Головина.

Водителю комфорт, пешеходу ответственность

В среду, 3 июня 2020 года, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения" (№ 2697). Свои голоса за этот законопроект отдали 277 нардепов. Поэтому, депутаты отменили негласный принцип – пешеход всегда прав, который ранее существовал.

К теме Штрафы для водителей в Украине и ЕС: когда начнут действовать жесткие наказания

Этот законопроект появился на сайте Рады еще в декабре 2019 года и предусматривает повышение размера штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения. В частности, в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной ситуации. Также в документе предлагали исключить такой вид административного взыскания как предупреждение.

По мнению авторов закона, такие изменения обусловлены необходимостью исправления ситуации несоответствия размера штрафов, которые применяются к участникам дорожного движения за нарушения ПДД.

По мнению членов профильного комитета ВРУ, в нем не выявлено факторов, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений. И это тогда, когда практика рассмотрения дел категории "водитель-пешеход" является одной из наиболее коррумпированных, в принципе,

– замечает Денис Головин.

Кроме того, по мнению адвоката Головина, несколько дискуссионным является предложение исключить из перечня санкций такое взыскание, как предупреждение. Если пешеход нарушил правила дорожного движения впервые и это не привело к негативным последствиям для участников дорожного движения, то вполне оправданным будет не взыскивать с него штраф, а обойтись предупреждением.



Пешеходов будут наказывать строже / Фото 24 канала

Что происходит в реальности

Буква закона – это одно, другое дело практика. Что мы имеем на сегодня в Украине, – делится своей практикой адвокат Денис Головин.

Во-первых, чаще всего в случае смерти пешехода судебные эксперты в Украине приписывают вину последнему, ибо " того человека уже не вернешь, а водителя еще можно спасти ". В большинстве случаев все заканчивается выплатой денежной компенсации родным погибшего. Реже – годами судебной волокиты. Реальность такова, что количество смертей по вине пешехода на самом деле меньше той, что указывают в статистических отчетах.

". В большинстве случаев все заканчивается выплатой денежной компенсации родным погибшего. Реже – годами судебной волокиты. Реальность такова, что количество смертей по вине пешехода на самом деле меньше той, что указывают в статистических отчетах. Во-вторых, большинство дорожных инцидентов с тяжелыми последствиями происходит вследствие превышения водителями скорости, неустроенности пешеходных переходов, нарушения правил переезда перекрестка, управления авто в нетрезвом состоянии. Из этого следует и другое суждение. В пояснительной записке говорится о несоответствии размера штрафов, которые применяются к участникам дорожного движения за нарушения ПДД.

Рекомендуем Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: кого будут штрафовать

Например, сейчас в Украине достаточно низкие штрафы для водителей за превышение скорости – 255 гривен. В такой ситуации повышать сумму денежного взыскания для пешеходов довольно странно, поскольку еще стоит учитывать соразмерность вреда, причиненного водителем и пешеходом в каждом конкретном случае!

Необходимо вести речь о повышенной ответственности водителей, поскольку каждый из нас – пешеход, но не каждый водитель. Водительское удостоверение – это "вознаграждение" за приобретенные навыки уже во взрослой, осознанной жизни; когда человек, садясь за руль, берет на себя ответственность за всех окружающих вокруг,

– разъясняет Головин.

Безусловно, есть ситуации, когда виноват пешеход. На практике их немало. Но как быть с условиями, предшествующими таким ДТП? Состояние дорог, некорректное планирование улиц, несоответствие знаков и разметки, незаконность установки знаков и тому подобное. Ответственность должны нести и те, кто занимается администрированием системы. Почему нардепы об этом не думают.



Нужно не пешеходов наказывать, а дороги ремонтировать / Фото 24 канала

Поэтому, нужно не дисциплинировать пешехдов, а создавать надлежащие условия. Людям часто нужно долго обходить, чтобы перейти дорогу в предназначенных для этого местах. Как следствие, пешеходы переходят улицу там, где удобно, а не там, где нужно, и это абсолютно нормально. И вот именно с этим "абсолютно нормально" нужно что-то делать. Наказывать – очень просто, создать условия – как видим, нет.

Европейская практика

В пояснительной записке к проекту закона обосновывают необходимость его принятия тем, что на сегодня "значительное количество ДТП происходят именно по вине пешеходов", поскольку они, "грубо игнорируя правила дорожного движения, переходят улицы в непредусмотренных для этого местах, зачастую в состоянии опьянения". Это "типичный пример культуры автомобилизма". Все усилия управленцев направлены на создание максимально удобных условий для передвижения пользователей частных автомобилей.

Стоит прочитать В Киеве камеры зафиксировали 262 случаи превышения скорости всего за 8 минут

В этом контексте интересен пример Германии, где законодательно не запрещают переходить дорогу не на переходе. Правда, в таком случае пешеход это делает на свой страх и риск. В то же время, в городах снижают разрешенную скорость до 30 км/час. На такой скорости сложно убить человека, не имея такого намерения.

То есть пешеход волен выбирать оптимальный для себя маршрут, самостоятельно отвечая за свою безопасность. Но идти на красный свет посреди города не очень рискованно, ведь автомобили там движутся медленно.

Как пешеходов штрафовать за нарушение ПДД, смотрите здесь:

Принятие такого закона скорее приближает нас к полицейскому государству, а не стандартов ЕС, – считает Головин.

Идея увеличивать ответственность пешеходов противоречит практикам, принятым в Европейском Союзе, и европейским рекомендациям. В Европе действует Хартия пешеходов и директива ЕС "О защите пешеходов и других уязвимых участников движения".

Интересно Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

Как рассказывает Денис Головин, согласно этим документам все новые и легкие коммерческие автомобили обязательно должны быть оборудованы системами аварийного торможения. Там также внедряют системы, предупреждающие об угрозе столкновения с пешеходом или велосипедистом и уменьшают их травмирования в момент наезда. Что уж говорить про такие страны, как Финляндия, Швеция или Бельгия, где безопасность и комфорт пешеходов является одним из государственных приоритетов.

Итак, предлагаемые изменения просто узаконивают автоматическую вину каждого из нас в случае аварии. Это совсем неправильных подход к решению существующей ситуации в Украине,

– уверен Головин.

Будет ли работать этот закон? Вряд. Надо еще и учитывать уровень правовой культуры украинцев, который является очень низким.