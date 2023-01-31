Деньги на строительство дали меценаты. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко.

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Строительство пешеходного моста на Оболонский остров продолжат

Кличко рассказал, что столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, которое продолжается с 2020 года за деньги меценатов.

Деньги из городского бюджета не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на возведение именно этого объекта. К началу 2023 года уже установили 3 опоры моста и приступили к установке четвертой, закупили материалы,

– заметил мэр.

За деньги, которые предоставила Метрополия Большого Парижа:

завершат установку 4-й опоры моста,

закупят и установят вспомогательные и частично прогонные конструкции,

приобретут металлоконструкции.

По проекту мост опирается на 4 опоры, 2 из которых расположены в проливе. Его ширина составит 4 метра, а длина – 164 метра.

"Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект не будет мешать. Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", – отметил Кличко.

Смотрите визуализацию моста / Фото Виталия Кличко

Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР

Кличко встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом.

"Сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов. Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы", – рассказал мэр.

По словам городского головы, Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР, в частности: