Наказание за неудачи на поле боя: в ISW проанализировали, почему Кремль арестовал Пешкова

Российские власти арестовали бывшего заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковника Дмитрия Пешкова.

И хотя официальная причина – обвинения в хищении продовольственных пайков. В Институте изучения войны (ISW) проанализировали реальные причины увольнения.

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"Российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и предъявили ему обвинение в хищении продовольственных пайков для российских солдат, которые воюют в Украине, в чем он не признал себя виновным", – отмечают аналитики ссылаясь на росСМИ.

Пешков не признал себя виновным.

Россия наказывает командиров

В Институте считают, что арест Пешкова, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на устранение высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны (МО) России.

По мнению аналитиков, Кремль использует это, как наказание командиров за неудачи их подразделений или для того, чтобы удерживать в рядах российских вооруженных сил лояльных и послушных офицеров.

В чем провалился Пешков

Как известно, подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области с ограниченным успехом и недавно потеряли часть территории из-за ограниченных украинских контратак в этом районе.