Песков не оговорился, – Мусиенко считает, что в политических элитах России происходит раскол

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков признал большие потери российской армии в войне. По всей вероятности, он на самом деле не оговорился.

Тезисы Пескова исходят из общей пропагандистской линии, которую нагнетают в России. Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко.

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Образование лагерей среди политических элит

По его словам, подобная ситуация показывает определенные тенденции образования лагерей в российских непутевых политических элитах. Он объяснил, что они делятся на две группы.

Сторонники завершения боевых действий

Есть сторонники мнения, которые считают, что, возможно, нужно как можно быстрее прекращать боевые действия, пока потерь не стало еще больше.

Они не хотят, чтобы спровоцировали еще больше проблем для России и призывают налаживать ситуацию – соглашениями, переговорами,

– подчеркнул Мусиенко.

Противники переговоров

Однако другая группа людей вообще не поддерживает никаких переговоров. Эти лица считают, что в войну нужно "кинуть" еще 50 тысяч человек, а санкции для России не страшны.

Политическая элита "ест" друг друга

Мусиенко объяснил, что 2 лагеря постепенно начинают бороться. В целом для Украины такая ситуация выгодна. Чем больше они будут сосредотачиваться на внутренней борьбе, будут "есть" друг друга, тем для нас лучше.

"Очевидно, Песков сказал некоторые вещи не потому, что оговорился, или ему недостает словарного запаса объяснить ложь, а потому, что это все на слуху – где-то звучало и обсуждалось", – заметил эксперт.

Песков признал большие потери российской армии: смотрите видео