Мысленно это Путина раздражает, – Песков о заявлении Зеленского про Вторую мировую войну
Президента России Владимира Путина внутренне раздражают высказывания главы Украины Владимира Зеленского. В частности, говорится о заявление Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне, которую он сделал в конце января в Польше.
Тема Второй мировой для Путина – священная
О такой позиции Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом информирует Интерфакс.
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Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим похожие заявления, то я уверен, что внутренне это раздражает Путина,
– сказал Песков.
Киев не делает шагов для исполнения минских соглашений, – Песков
Относительно этого, не разочаровала политика Зеленского Кремль, Песков ответил, что кредит доверия украинскому президенту – это не кредитно-финансовый механизм.
Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, живущих на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему,
– ответил Песков.
Пресс-секретарь Путина также добавил, что никаких шагов для исполнения минских договоренностей официальный Киев не делает.
Что известно о заявлении Зеленского в Польше
- В конце 2019 года между Польшей и Россией начался спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.
- Причиной спора стали слова президента России Владимира Путина о том, что Польша и нацистская Германия сотрудничали в 1938 году во время раздела Чехословакии.
- Также Путин оправдывал вторжение СССР в Польшу в сентябре 1939 года тем, что польское правительство в то время фактически уже не контролировало ситуацию в стране.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает позицию Польши в историческом споре с Россией относительно ответственности СССР за начало Второй мировой войны.
- "Польша и польский народ первыми ощутили последствия сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", – заявил Зеленский.