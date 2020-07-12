Президента России Владимира Путина внутренне раздражают высказывания главы Украины Владимира Зеленского. В частности, говорится о заявление Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне, которую он сделал в конце января в Польше.

Тема Второй мировой для Путина – священная

О такой позиции Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом информирует Интерфакс.

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Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим похожие заявления, то я уверен, что внутренне это раздражает Путина,

– сказал Песков.

Киев не делает шагов для исполнения минских соглашений, – Песков

Относительно этого, не разочаровала политика Зеленского Кремль, Песков ответил, что кредит доверия украинскому президенту – это не кредитно-финансовый механизм.

Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, живущих на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему,

– ответил Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что никаких шагов для исполнения минских договоренностей официальный Киев не делает.

Что известно о заявлении Зеленского в Польше