Подумки це Путіна дратує, – Пєсков про заяву Зеленського про Другу світову війну
Президента Росії Володимира Путіна внутрішньо дратують висловлювання Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, мовиться про заяву Зеленського щодо ролі СРСР у Другій світовій війні, яку він зробив наприкінці січня у Польщі.
Тема Другої світової для Путіна – священна
Про таку позицію Путіна повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Россия 1". Про це інформує Интерфакс.
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Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо схожі заяви, то я впевнений, що внутрішньо це Путіна дратує,
– сказав Пєсков.
Київ не робить кроків для виконання мінських угод, – Пєсков
Щодо того, чи не розчарувала політика Зеленського Кремль, Пєсков відповів, що кредит довіри українському президенту – це не кредитно-фінансовий механізм.
Мовиться про долі декількох мільйонів людей, які живуть на південному сході України. І президент Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв вирішити цю проблему,
– відповів Пєсков.
Прессекретар Путіна також додав, що ніяких кроків для виконання мінських домовленостей офіційний Київ не робить.
Що відомо про заяву Зеленського у Польщі
- Наприкінці 2019 року між Польщею і Росією почалася суперечка про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни.
- Причиною суперечки стали слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Польща і нацистська Німеччина співпрацювали в 1938 році під час розділу Чехословаччини.
- Також Путін виправдовував вторгнення СРСР до Польщі у вересні 1939 року тим, що польський уряд у той час фактично вже не контролював ситуацію в країні.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію Польщі в історичній суперечці з Росією щодо відповідальності СРСР за початок Другої світової війни.
- "Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", –заявив Зеленський.