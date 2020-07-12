Президента Росії Володимира Путіна внутрішньо дратують висловлювання Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, мовиться про заяву Зеленського щодо ролі СРСР у Другій світовій війні, яку він зробив наприкінці січня у Польщі.

Тема Другої світової для Путіна – священна

Про таку позицію Путіна повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Россия 1". Про це інформує Интерфакс.

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Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо схожі заяви, то я впевнений, що внутрішньо це Путіна дратує,

– сказав Пєсков.

Київ не робить кроків для виконання мінських угод, – Пєсков

Щодо того, чи не розчарувала політика Зеленського Кремль, Пєсков відповів, що кредит довіри українському президенту – це не кредитно-фінансовий механізм.

Мовиться про долі декількох мільйонів людей, які живуть на південному сході України. І президент Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв вирішити цю проблему,

– відповів Пєсков.

Прессекретар Путіна також додав, що ніяких кроків для виконання мінських домовленостей офіційний Київ не робить.

Що відомо про заяву Зеленського у Польщі