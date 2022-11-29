Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он напомнил заявление спикера Путина Пескова, который сказал: если власти Украины признают "законные интересы России, то очень легко будет прекратить страдания украинского народа".
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Ментальность террористов
По словам публициста, многие эксперты после высказывания Пескова вспомнили фразу Гитлера во время его выступления в Рейхстаге 17 июля 1940 года: "Если английские руководители признают совершенно необходимые законные интересы Германии, то очень легко им будет прекратить страдания населения Британии".
Песков не украл эту цитату – все гораздо хуже. У Путина с Гитлером одинаковая ментальность – это ментальность террористов,
– отметил Пионтковский.
Переговоров не будет
По его словам, в течение месяца продолжался цикл всевозможных вбросов о возможности переговоров о перемирии и прекращении огня. Происходило зондирование Офиса Президента – готова ли Украина к таким переговорам.
"Эмисара Салливана (советник президента США по нацбезопасности – 24 канал), который приехал в Киев 5 ноября, послали по такому же адресу, как и тройку европейских лидеров – Макрона, Шольца и Драги 16 июня. Запад это понял и сделал соответствующие выводы: переговоров не будет, потому что на это не согласна украинская сторона", – подчеркнул собеседник.
Правильный шаг Запада
По его мнению, итог этой дискуссии подвел Генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда ответил на вопрос прокремлевской журналистики, почему бы не прекратить страдания людей и не заключить мир. Он ответил, что обычно исход войны решается не за столом переговоров, а не на поле боя.
Это правильный ответ и верный шаг Запада. Сейчас он отказался от какого-либо давления на Украину и пришел к правильному выводу: что Украина добьется победы на поле битвы,
– считает оппозиционный политик.
Он отметил, что кроме поля боя существует еще поле террора. Путин понимает, что на поле боя он не сможет противостоять украинской армии и развернул террор против мирного населения.
"На этот вызов террористу №1 Запад еще не предоставил адекватный ответ", – резюмировал Пионтковский.
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Переговоры между Украиной и Россией: важно
- Россияне атакуют Украину ракетными ударами, чтобы добиться переговоров. Впрочем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что на самом деле тактика оккупантов – другая. Захватчики хотят показать цивилизованному миру, будто умеют не только убивать, но и разговаривать – якобы они хотят переговоров.
- Ватикан не оставляет надежду примирить палача и жертву, чтобы "все жили в мире". Именно в этих целях он предложил организовать на своей территории переговоры между Россией и Украиной. Однако Папа Римский посетовал, что до сих пор не получил конкретного ответа на это предложение.
- Оккупанты не скрывают, что нужно им для победы. Политолог Александр Антонюк рассказал, что россияне подключают все ресурсы, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Раньше это были французы, Папа Римский, теперь добавились эксперты из Китая. Однако это больше рассчитано на западных партнеров Украины, чем на наше государство.