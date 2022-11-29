Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він нагадав заяву речника Путіна Пєскова, який сказав: якщо влада України визнає "законні інтереси Росії, то дуже легко буде припинити страждання українського народу".

Зверніть увагу Чому Зеленський вестиме війну до перемоги України і в чому прорахувався Захід

Ментальність терористів

За словами публіциста, багато експертів після висловлювання Пєскова згадали фразу Гітлера з його виступу у Рейхстазі 17 липня 1940 року: "Якщо англійські керівники визнають абсолютно необхідні законні інтереси Німеччини, то дуже легко їм буде припинити страждання населення Британії".

Пєсков не вкрав цю цитату – все набагато гірше. У Путіна з Гітлером однакова ментальність – це ментальність терористів,

– зазначив Піонтковський.

Переговорів не буде

За його словами, протягом місяця тривав цикл всіляких вкидань про можливість переговорів про перемир'я та припинення вогню. Відбувалося зондування Офісу Президента – чи готова Україна до таких перемовин.

"Емісара Саллівана (радник президента США з нацбезпеки – 24 канал), який приїхав в Київ 5 листопада, послали за такою ж адресою, як і трійку європейських лідерів – Макрона, Шольца і Драгі 16 червня. Захід це зрозумів і зробив відповідні висновки: переговорів не буде, тому що на це не згодна українська сторона", – наголосив співрозмовник.

Правильний крок Заходу

На його думку, висновок цієї дискусії підбив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коли відповів на питання прокремлівської журналістики, чому б не припинити страждання людей та не укласти мир. Він відповів, що як правило результат війни вирішується не за столом переговорів, а на полі бою.

Це правильна відповідь і правильний крок Заходу. Зараз він відмовився від будь-якого тиску на Україну і дійшов до правильного висновку: що Україна досягне перемоги на полі битви,

– вважає опозиційний політик.

Він зазначив, що окрім поля бою існує ще поле терору. Путін розуміє, що на полі бою він не зможе протистояти українській армії та розгорнув терор проти мирного населення.

"На цей виклик терориста №1 Захід ще не надав адекватної відповіді", – резюмував Піонтковський.

У Путіна ментальність терориста: дивіться відео

Переговори між Україною і Росією: важливе