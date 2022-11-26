Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Антонюк. Раніше повідомлялось про те, що ховається за погрозами пішаків Путіна – Пєскова та Лукашенка.

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Росіяни хочуть перемовин

Антонюк розповів, що росіяни підключають усі ресурси, аби всадити Україну за стіл перемовин. Раніше це були французи, Папа Римський, тепер додались експерти з Китаю. Однак це більше розраховане на Західних партнерів України, ніж на нашу державу.

Їм потрібна капітуляція. Від 24 лютого нічого не змінилось. Змінились певні обставини,

– зазначив політолог.

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Росіянам необхідна тактична пауза

Він продовжив, що росіяни не приховують навіть на своїх федеральних каналах, що їм потрібна оперативна пауза. Вона потрібна їм для того, аби дістати нову зброю і підготувати російську армію до нового наступу новими силами, аби знищити Україну. Крім того, напередодні саміту G20 росіяни намагались просунути ІПСО, мовляв, Україна пропонує відкласти розв'язання питання Криму на 7 років.

"Це теж були росіяни. За день виходить Зеленський і на саміті G20 називає 10 пунктів. Якщо ми не можемо досягнути це дипломатичним шляхом, значить ми будемо досягати цього воєнним шляхом. Інших варіантів немає, а аналітикам я б хотів сказати: "Торгуйте своїми територіями, панове!", – зауважив Антонюк.

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