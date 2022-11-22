Візит Саллівана міг бути останньою спробою вмовити Зеленського все-таки піти на переговори з Путіним. Про це 24 каналу розповів російський публіцист з США Андрій Піонтковський.

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Протиборство позицій у США

Експерт зазначив, що в адміністрації президента США Джо Байдена є дві чітко сформовані позиції щодо війни в Україні: м'яка, яка передбачає схиляння Києва до переговорів з Путіним, а також жорстка – підтримка України до повної перемоги над Росією.

Першу репрезентує радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, другу – глава Пентагону Ллойд Остін.

Позиції Саллівана та Остіна до останнього часу не перебували у прямій протидії, однак мали завдання, щоб Україна не програла у війні. Салліван виконав перше завдання – Україна вже ніколи не програє, але питання тепер: зупинитися на цьому завданні або останнім рішучим ударом допомогти перемозі через постачання нових озброєнь,

– пояснив оглядач.

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Що означав візит Саллівана

За словами Піонтковського, обмірковуючи над вибором між двома вищезгаданими позиціями, Байден, ймовірно, саме через це направив Саллівана 5 листопада до Києва, щоб "прозондувати" настрої Зеленського.

В американській пресі було багато інсайдів про цей візит і формулювалося цей так: в оточенні Байдена один великий чиновник вважає, що позиція Зеленського надто різка щодо відмови від переговорів з Путіним. Це, мовляв, неправильно зрозуміють "південні союзники",

– додав аналітик.

Він вказав, що через це Саллівана відрядили "з дуже обережною місією".

"Зважаючи на його настрої, він схилявся до такої опції, щоб спробувати переговори, можливе припинення вогню тощо. Ця місія була "римейком" візиту Макрона, Шольца та Драгі 16 червня до Києва із тим же "капітулянтським планом", яким було б закріплено результати російської агресії", – підкреслив публіцист.

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Остаточні "результати"

На думку оглядача, Салліван уже не міг приїхати до Києва з "капітулянтськими" пропозиціями для Зеленського, тому перевіряв позицію України.

Він приїхав з обережними наративами, що треба поговорити. Європейську "трійку" послали за курсом "російського військового корабля", тим самим закінчилася місія Саллівана. Спроба Саллівана такого "зондажу" була "відходом" від позиції, що вже вироблена світовою спільнотою,

– зауважив Піонтковський.

З його слів, це йому пояснили "дуже чітко і жорстко" в Києві. На думку експерта, коли Салліван повернувся і доповів Байдену про "результати", у США нарешті остаточно визначилися з позицією.

"Як Байден, так і керівництво НАТО сприйняли результати цього "зондажу", як провал і як необхідність погодитися з чіткою позицією Києва, підтвердженою позицією G7", – резюмував аналітик.

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